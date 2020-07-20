РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 20 июл. В лесопарках подмосковных Котельников летом планируют установить новые информационные стенды, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Сотрудники отдела по безопасности совместно с сотрудниками комитета лесного хозяйства Московской области и сотрудниками полиции повторно повели проверку Кузьминского и Томилинского лесопарков на предмет соблюдения правил особого противопожарного режима.

«Нарушители не выявлены. Также в ближайшее время будут размещены новые информационные стенды с разъяснением об ответственности за нарушение правил санитарной и пожарной безопасности в лесу», - говорится в сообщении.