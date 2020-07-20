РИАМО - 20 июл. В этом году в столице зарегистрировали 24 случая присасывания клещей, чаще всего это происходило в парках «Серебряный бор», «Лосиный остров», «Сокольники», природного комплекса «Зеленоград» и на территории дачных участков в новой Москве, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

Столичный Роспотребнадзор проводит профилактические и противоэпидемические мероприятия, которые мешают распространению инфекционных заболеваний, передающихся с укусами клещей. На прошлой неделе не выявили ни единого случая заражения.

«С апреля по октябрь, по поручению управления энтомологи ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве», на наличие иксодовых клещей обследуют в первую очередь парки и лесопарки, где регистрировались случаи нападения клещей», - говорится в сообщении.

Если на территории нашли клещей, балансодержателям выдают предписания на акарицидные обработки.

16 июля в столице провели обработку 3426,87 гектара территории. Это в 1,2 раза больше аналогичного периода прошлого года.