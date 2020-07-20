РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 20 июл. В подмосковных Котельниках определили участников спартакиады по дзюдо среди юношей и девушек 2003-2005 годов рождения, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«После пандемии массовый спорт возвращается в повседневную жизнь. 1 августа состоится Московская областная спартакиада учащихся по дзюдо среди юношей и девушек 2003-2005 годов рождения. От Котельников отобраны четыре человека», - говорится в сообщении.

Соревнования пройдут в Орехово-Зуеве во Дворце спорта «Восток». От МАУ СШ «Котельники» будут принимать участие следующие участники под руководством опытных тренеров Дмитрия Печенина и Ирины Матейчук: Максим Бухаров, Валерия Комарова, Егор Речкин и Даниил Фатеев.