РИАМО - 20 июл. Проект социально-реабилитационного центра постинтернатного сопровождения для слепоглухих инвалидов в Сергиевом Посаде получил положительное заключение ГАУ МО «Мособлгосэкспертизы», говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.

«В соответствии с государственной программой «Строительство объектов социальной инфраструктуры» завершено проектирование социально-реабилитационного центра постинтернатного сопровождения для слепоглухих инвалидов, который будет расположен в районе улицы Пограничная Сергиева Посада. Получено положительное заключение экспертизы», – сказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

Общая площадь здания будет превышать 17 тысяч квадратных метров, а площадь участка составит 39 506 квадратных метров. В здании будет содержаться 100 койко-мест.

Реабилитационный центр построят около существующего интерната, где живут и получают образование дети от семи до 18 лет. Новое здание будет предназначено для адаптации и социализации молодых людей в возрасте от 18-25 лет.

Реабилитационный центр будет включать в себя блок медицинского обслуживания и реабилитации, спортивный блок с бассейном, тренажерным залом, инвентарными и раздевалками, производственные мастерские ручных ремесел, жилые помещения, столовую с пищеблоком, административные, вспомогательные и бытовые помещения.