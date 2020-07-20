РИАМО - 20 июл. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев предложил ввести вакцину от Covid-19 50 миллионам россиян, это равняется примерно трети от всего населения России, сообщает Газета.ru.

«Всего, по нашей оценке, в Российской Федерации необходимо в ближайшее время вакцинировать 40-50 миллионов человек», — сказал Дмитриев.

Он добавил, что это нужно сделать уже в ближайшее время, а также напомнил, что производимая в России вакцина от Covid-19, которую разрабатывает Институт имени Гамалеи, успешно прошла первый этап клинических испытаний.

Вторая стадия завершится 3 августа.

Россия может получить вакцину от коронавируса раньше других стран. Предполагается, что если вакцина успешно пройдет все проверки, то до конца года в России выпустят более 30 миллионов доз, а в мире — более 200 миллионов доз.

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Текстовая трансляция

20 ИЮЛЯ

- Три человека с Covid‑19 скончались в Подмосковье за сутки. За весь период пандемии в Подмосковье умер 1 061 человек.

- Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев предложил ввести вакцину от Covid-19 50 миллионам россиян, это равняется примерно трети от всего населения России.

«Всего, по нашей оценке, в Российской Федерации необходимо в ближайшее время вакцинировать 40-50 миллионов человек», — сказал Дмитриев.

Хотим узнать ваше мнение Будете ли вы делать прививку от коронавируса? 31% Сразу, как только это станет возможно 31% Да, если увижу положительные результаты 31% Я не верю в коронавирус 31% Я не делаю никаких прививок Результаты

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Число новых случаев заражений коронавирусом в Москве снизилось почти на 46% за месяц. В столице за сутки подтверждено 578 новых случаев заражения Covid-19.

- За последние сутки в России зафиксировали 5 940 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 153 случая заражения. В Москве - 578 случаев.

- Испытание вакцины от коронавируса в России прошло успешно. Никаких побочных эффектов выявлено не было.

- В Москве умерли еще 15 пациентов с коронавирусом. Общее число скончавшихся достигло 4314.