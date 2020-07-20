РИАМО - 20 июл. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев предложил ввести вакцину от Covid-19 50 миллионам россиян, это равняется примерно трети от всего населения России, сообщает Газета.ru.
Он добавил, что это нужно сделать уже в ближайшее время, а также напомнил, что производимая в России вакцина от Covid-19, которую разрабатывает Институт имени Гамалеи, успешно прошла первый этап клинических испытаний.
Вторая стадия завершится 3 августа.
Россия может получить вакцину от коронавируса раньше других стран. Предполагается, что если вакцина успешно пройдет все проверки, то до конца года в России выпустят более 30 миллионов доз, а в мире — более 200 миллионов доз.
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Текстовая трансляция
20 ИЮЛЯ
- Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев предложил ввести вакцину от Covid-19 50 миллионам россиян, это равняется примерно трети от всего населения России.
Будете ли вы делать прививку от коронавируса?
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- Число новых случаев заражений коронавирусом в Москве снизилось почти на 46% за месяц. В столице за сутки подтверждено 578 новых случаев заражения Covid-19.
- За последние сутки в России зафиксировали 5 940 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 153 случая заражения. В Москве - 578 случаев.
- Испытание вакцины от коронавируса в России прошло успешно. Никаких побочных эффектов выявлено не было.
- В Москве умерли еще 15 пациентов с коронавирусом. Общее число скончавшихся достигло 4314.
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