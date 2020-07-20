РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 июл. Диспетчеры Единой дежурно-диспетчерской службы подмосковных Люберец за минувшую неделю приняли свыше 9 тысяч обращений от жителей, сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу директор службы Виталий Богданов.

«За минувшую неделю в ЕДДС-112 горокруга Люберцы поступило 9 004 обращения, из них 639 - на горячую линию администрации. На горячую линию поступило 32 обращения по работе ЖКХ, шесть - по экологии, четыре - по освещению, шесть - по благоустройству», - сказал Богданов.

Он добавил, что в ЕДС ЖКХ поступило 5 279 обращений. Из них 512 касались вопросов электроснабжения, 884 - водоснабжения, 24 - отопления, 593 - обслуживания домов, 66 - освещения подъездов и дворов.