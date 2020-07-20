РИАМО - 20 июл. Представители профильных комиссий Мосгордумы встретились с деятелями культуры и обсудили возможность финансовой помощи пострадавшим от коронавируса учреждениям, сообщил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.
Он добавил, что данный вопрос нельзя решить без участия комиссии по экономической и социальной политики столичного парламента, а также без активного участия самой крупной фракции Мосгордумы – «Единой России».
«Обращаемся за поддержкой также и к Московскому городскому региональному отделению партии. Надеюсь, что совместными усилиями у нас получится помочь культурную сферу столицы в этот сложный период», - добавил спикер городского парламента.
Сфера культуры пострадала от пандемии коронавируса. Весной в Москве закрыли театры, музеи, выставочные залы и другие учреждения культуры. Сейчас постепенно часть из них открывается, но пока с ограничениями в работе по количеству посетителей и так далее.
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20 ИЮЛЯ
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