РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 июл. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска по просьбе жителей отремонтируют тротуар на улице Школьной до моста через реку Петрица, работы планируют завершить до 1 сентября, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

На ежегодной отчетной встрече администрации округа жители микрорайона Климовск подняли вопрос ремонта тротуара от дома №40 на улице Школьная до моста через Петрицу.

«Глава городского округа Подольск Николай Пестов дал поручение включить в план работ на 2020 год работы по ремонту указанного тротуара. В настоящее время размещена закупка на выполнение строительных работ, 28 июля 2020 года завершится прием заявок на участие в аукционе, после чего определится подрядная организация», - говорится в сообщении.

При благоприятном исходе событий до 1 сентября тротуар планируют отремонтировать. Ширина тротуара составит 1,5 метра, длина - 360 метров.