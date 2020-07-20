РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 июл. В подмосковном Подольске команда структурного подразделения Львовское колледжа «Московия» заняла пятое место в онлайн-конкурсе всероссийского проекта «Арт-Профи Форум» и вышла в финал, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник комитета молодежи администрации округа.

«Команда структурного подразделения Львовское колледжа «Московия» вошла в пятерку лучших команд онлайн-конкурса всероссийского проекта «Арт-Профи Форум». Вместе с другими 14 командами подольчане примут в октябре участие в очном финале конкурса. Он состоится, если не будет осложнения с ситуацией из-за пандемии Covid-19», - сказал сотрудник.

В 2020 году в конкурсе приняли участие 55 команд со всей страны, три из них представляли Московскую область. Победителем конкурса стал Тверской педагогический колледж.

Проект «Арт-Профи» направлен на повышение престижа рабочих профессий и специальностей, привлечение молодежи к получению образования по востребованным в современных условиях профессиям. Организатором конкурса выступает «Российский союз молодежи».

Среди успешно выполненных заданий: видеоролик о профессии, организация работы «музея профессий» в колледже, обмен опытом с командой из другого региона, марафон добрых дел, связанных с профессией, и презентация родного города на тему «Почему чемпионат России World Skills должен пройти именно в моем городе».