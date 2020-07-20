РИАМО - 20 июл. За неделю в Центр управления регионом прислали 8611 обращений, в которых речь идет о нарушениях чистоты, порядка и благоустройства на территории Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

«Большая часть из них касалась удаления аварийных деревьев, нарушений правил уборки территорий контейнерных площадок и ненадлежащего состояния игровых элементов детских площадках на дворовых территориях. Все эти обращения были отработаны в срок», – сказал глава Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

По категории «удаление аварийных деревьев на дворовых территориях» удалось решить 528 проблем, больше всего – в Балашихе, Химках, Сергиевом Посаде.

ЦУР помог решить 477 проблем в категории «нарушение правил уборки территории контейнерной площадки на дворовых территориях», больше всех в Домодедове, Красногорске, Мытищах.

По факту ненадлежащего состояния игровых элементов на детской или спортивной площадке на дворовых территориях за семь дней ЦУР помог решить 431 проблему, лучше всех по данной категории – Балашиха, Раменское и Люберцы.