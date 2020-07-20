РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 июл. Врачи первой городской больницы подмосковного Красногорска в 15-й раз спасли зрение одному и тому же пациенту с травмами глаза, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В офтальмологическое отделение Красногорской больницы №1 в пятнадцатый раз обратился мужчина с травмой, полученной в результате работы с болгаркой», - говорится в сообщении.

Раскаленная частичка металла попала на роговицу глаза пациента из-за несоблюдения техники безопасности при выполнении слесарных работ.

«Роговица гладкая, блестящая, прозрачная. Она защищена эпителием, к которому, как правило, не прилипают инородные тела. Все смывается слезой. Но раскаленная металлическая стружка расплавляет роговицу и припаивается к ней», - пояснила заведующая офтальмологическим отделением Красногорский городской больницы №1 Ольга Сачкова.

По ее словам, в тканях роговицы вокруг инородного тела через некоторое время образуется воспалительный инфильтрат. Если оперативно не извлечь частичку металла, то в результате инфицирования глаза возможна перфорация роговицы.

Врач также отметила, что то, насколько сильно пострадает глаз после попадания инородного тела, зависит от его локализации и глубины. Если раскаленная частичка металла попала в центр роговицы, то возможные последствия – пожизненное помутнение и ухудшение зрения. Если же травма на периферии, как у данного пациента, то остроту зрения можно сохранить.

«Ни в коем случае нельзя самостоятельно пытаться извлечь инородное тело. На моей практике были случаи, когда пациенты пытались это сделать, но делали только хуже - нарушили целостность эпителия», - подчеркнула Сачкова.

Она добавила, что процедура удаления инородного тела проводится под щелевой лампой специальным оборудованием под микроскопическим контролем и в стерильных условиях.

«К сожалению, случай, когда пациент с одной и той же проблемой приходит в больницу многократно, не единичный. С подобными инородными телами в глазах одни и те же люди могут обращаться по пять, 10, а то и 15 раз. Беседы офтальмологов на тему возможной потери зрения при несоблюдении техники безопасности действуют не всегда», - заключается в материале.