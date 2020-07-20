РИАМО - 20 июл. С начала проекта «Кинопаркинг» в Подмосковье прошло 106 сеансов на 21 площадке в 14 городских округах, за минувшие выходные на семи площадках провели 17 киносеансов, на них побывало более 730 автомобилей, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры региона.

Проект «Кинопаркинг» реализуется министерством культуры Московской области и «Мособлкино» при поддержке министерства благоустройства Московской области, муниципалитетов и бизнес-сообщества. С запуска проекта на киносеансах побывали более 6,6 тысячи автомобилей.

«Въезд машин на показы свободный. Организаторами предусмотрены фуд-корты и санитарные модули. Все кинопоказы начинаются в 21:45», - говорится в сообщении.

Автокинотеатры открылись как в городских парках, так и на территории крупных торговых центров. В афише «Кинопаркинга» есть премьеры российского кинопроката и полюбившиеся зрителям ленты прошлых лет, в том числе зарубежные.