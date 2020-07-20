РИАМО - 20 июл. Капитальный ремонт моста через реку Нару около населенного пункта Таширово Наро-Фоминского городского округа завершили в этом месяце, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы проводились в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ремонт начали в августе 2019 года и завершили по графику в июле.

«Для увеличения пропускной способности мостового перехода в Наро-Фоминске выполнено расширение дорожного полотна с 6,9 до 9 метров, ширина каждой полосы движения составляет 3,5 метра, по 1 метру с каждой стороны отведено под устройство полосы безопасности», – пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Он добавил, что также в рамках капремонта выполнили монтаж деформационных швов, устройство гидроизоляции, замену асфальтобетонного покрытия, перильных и барьерных ограждений.

Мост через Нару был построен в 1959 году. Он находится на 2,6 километре автодороги Нара – Таширово – МБК и соединяет части деревни Таширово. Кроме того, мост является проездом к Наро-Фоминскому и Кубинскому шоссе.