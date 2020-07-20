РИАМО - 20 июл. Уголовное дело в отношении актера Михаила Ефремова будет направлено в Пресненский районный суд Москвы для рассмотрения по существу, столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры города.

«Он (Ефремов – ред.) обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека)», - говорится в сообщении.

Санкция вышеуказанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет.

По версии следствия, 8 июня актер, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, управлял машиной Jeep Grand Cherokee Overland. Он ехал по Смоленской-Сенной площади от Ленинского проспекта в сторону улицы Новый Арбат.

Ефремов превысил установленное ограничение скорости и выехал на полосу встречного движения. Далее актер поехал по встречке и напротив дома № 3 по Смоленской площади столкнулся с автомобилем ВИС 234900. Водитель машины получил множественные травмы, от которых скончался в медучреждении.