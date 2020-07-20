РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 июл. В городском округе Мытищи выявили коронавирусную инфекцию еще у пяти человек за сутки, за весь период пандемии в округе число инфицированных достигло 2 021, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Московской области за минувшие сутки выявили 153 новых случая коронавируса.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 61 896 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 1 061 человек. Выздоровели и выписались 43 585 человек. В городском округе Мытищи выявили 2 021 случай заболевания», - говорится в сообщении.

19 июля количество подтвержденных случаев заболевания в муниципалитете составляло 2 016.

В Подмосковье по вопросам коронавируса работает горячая линия 8(800)550-50-30. Всем жителям региона нужно обязательно носить медицинские маски в общественных местах.