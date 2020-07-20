РИАМО - 20 июл. В ночь на понедельник в аэропорту Шереметьево приземлился Boeing 767-300 авиакомпании Royal Flight со 197 россиянами, а также гражданами Украины и Казахстана, прибывшими из нескольких стран Африки, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

Все они прибыли из Танзании, Либерии, Ганы, Камеруна, Уганды, Кении и Иордании.

«Непосредственно в терминале F пассажиры прошли тройной медицинский контроль. На борту воздушного судна состояние пассажиров контролировалось сотрудниками Роспотребнадзора с помощью переносных тепловизоров. В зоне прилета специалисты Роспотребнадзора осуществили тотальный температурный контроль прилетевших пассажиров с помощью стационарных тепловизоров», - говорится в сообщении.

В зоне получения багажа последовала дополнительная проверка пассажиров, в том числе при участии персонала медико-санитарной части.

Прилетевшие жители Москвы отправились на 14-дневную самоизоляцию, а представители других регионов помещены в обсерваторы в Московской области.

«Работа аэропорта последние месяцы самым тесным образом связана с доставкой наших граждан на Родину, вследствие пандемии коронавируса во всем мире. Это задача поистине государственного значения», - отметил исполняющий обязанности заместителя генерального директора по коммерческой деятельности АО «МАШ» Федор Сытин.

Он добавил, что обеспечение безопасности здоровья россиян и граждан других стран, реализуемые аэропортом профилактические меры совместно с Роспортебнадзорм и органами здравоохранения, обслуживание пассажирских и грузовых рейсов в рамках принимаемых противоэпидемиологических мер - приоритет деятельности воздушной гавани в период пандемии.

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Текстовая трансляция

20 ИЮЛЯ

- Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев предложил ввести вакцину от Covid-19 50 миллионам россиян, это равняется примерно трети от всего населения России.

«Всего, по нашей оценке, в Российской Федерации необходимо в ближайшее время вакцинировать 40-50 миллионов человек», — сказал Дмитриев.

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- Число новых случаев заражений коронавирусом в Москве снизилось почти на 46% за месяц. В столице за сутки подтверждено 578 новых случаев заражения Covid-19.

- За последние сутки в России зафиксировали 5 940 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 153 случая заражения. В Москве - 578 случаев.

- Испытание вакцины от коронавируса в России прошло успешно. Никаких побочных эффектов выявлено не было.

- В Москве умерли еще 15 пациентов с коронавирусом. Общее число скончавшихся достигло 4314.