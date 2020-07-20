РИАМО - 20 июл. В ночь на понедельник в аэропорту Шереметьево приземлился Boeing 767-300 авиакомпании Royal Flight со 197 россиянами, а также гражданами Украины и Казахстана, прибывшими из нескольких стран Африки, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.
Все они прибыли из Танзании, Либерии, Ганы, Камеруна, Уганды, Кении и Иордании.
«Непосредственно в терминале F пассажиры прошли тройной медицинский контроль. На борту воздушного судна состояние пассажиров контролировалось сотрудниками Роспотребнадзора с помощью переносных тепловизоров. В зоне прилета специалисты Роспотребнадзора осуществили тотальный температурный контроль прилетевших пассажиров с помощью стационарных тепловизоров», - говорится в сообщении.
В зоне получения багажа последовала дополнительная проверка пассажиров, в том числе при участии персонала медико-санитарной части.
Прилетевшие жители Москвы отправились на 14-дневную самоизоляцию, а представители других регионов помещены в обсерваторы в Московской области.
«Работа аэропорта последние месяцы самым тесным образом связана с доставкой наших граждан на Родину, вследствие пандемии коронавируса во всем мире. Это задача поистине государственного значения», - отметил исполняющий обязанности заместителя генерального директора по коммерческой деятельности АО «МАШ» Федор Сытин.
Он добавил, что обеспечение безопасности здоровья россиян и граждан других стран, реализуемые аэропортом профилактические меры совместно с Роспортебнадзорм и органами здравоохранения, обслуживание пассажирских и грузовых рейсов в рамках принимаемых противоэпидемиологических мер - приоритет деятельности воздушной гавани в период пандемии.
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