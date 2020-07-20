РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 июл. В подмосковном Красногорске за минувшие сутки выявили пять новых случаев Covid-19, за весь период пандемии в округе число инфицированных достигло 3 072, говорится в сообщении областного оперштаба по ситуации с коронавирусом.
«В Подмосковье за сутки выявлено 153 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Выявленные случаи по городским округам: Красногорск - 3 072», - говорится в сообщении.
Всего в Московской области зафиксировано 61 896 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 1 061 заболевший. Выздоровели и выписались 43 585 человек.
В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.
Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.
В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на Covid-19 в Московской области, и те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов Подмосковья.
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Текстовая трансляция
20 ИЮЛЯ
- Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев предложил ввести вакцину от Covid-19 50 миллионам россиян, это равняется примерно трети от всего населения России.
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- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Число новых случаев заражений коронавирусом в Москве снизилось почти на 46% за месяц. В столице за сутки подтверждено 578 новых случаев заражения Covid-19.
- За последние сутки в России зафиксировали 5 940 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 153 случая заражения. В Москве - 578 случаев.
- Испытание вакцины от коронавируса в России прошло успешно. Никаких побочных эффектов выявлено не было.
- В Москве умерли еще 15 пациентов с коронавирусом. Общее число скончавшихся достигло 4314.
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