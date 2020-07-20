РИАМО - 20 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность и удобность проекта «Мегабак» в регионе, а также добавил, что нужно сделать интерактивную карту площадок проекта, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Воробьев в формате видеоконференции провел совещание с руководителями областных министерств и ведомств, главами городских округов. На совещании рассматривался ряд вопросов, связанных с реализацией проекта «Мегабак». В его рамках оборудуют площадки с баками для сортировки крупногабаритного мусора, который отправится на переработку

«Запрос жителей на то, куда везти крупногабаритные отходы, огромный. Считаю проект «Мегабак» очень важным. Это удобно и бесплатно. Жителю важно знать, в какое время и по каким дням они работают. Должна быть карта, возможно интерактивная, где можно узнать в каких муниципалитетах и где именно есть такие площадки», - сказал Воробьев.

Площадки проекта «Мегабак» входят в состав новой инфраструктуры обращения с отходами в региона, которая . направлена на раздельный сбор отходов и на снижение объемов вывоза мусора на полигоны, а также на рост доли перерабатываемых отходов.

Пункты «Мегабак» работают каждый день с 9 до 18 часов, кроме понедельника. Чтобы жителям было проще сориентироваться на месте, на каждой площадке им будут помогать волонтеры. Они ответят на интересующие вопросы, расскажут о принципах раздельного сбора отходов и возможностях площадки: что туда можно привезти, в какой контейнер выбросить тот или иной вид отходов.

«Проект «Мегабак» стартовал в 2019 году, были запущены две площадки – в Балашихе и Рошале. Но мы решили не останавливаться, наша задача – увеличение доли населения Московской области, вовлечённого в раздельный сбор твердых коммунальных отходов», - подчеркнул министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Он отметил, что в Подмосковье разработали стандарт площадки «Мегабак» – это твердое покрытие, ограждение, видеонаблюдение.

«Очень важно, что к проекту привлечены волонтеры. Пилотные муниципалитеты, где будут площадки, определены по результатам обращений жителей в ЦУР - это «красные зоны», где у нас перенакопление крупногабаритных отходов», добавил министр.

На территории региона определены 11 городских округов для размещения площадок «Мегабак»: Балашиха, Домодедово, Истра, Королев, Красногорск, Люберцы, Мытищи, Одинцовский, Подольск, Реутов, Сергиево-Посадский. Ознакомиться с подробностями проекта и уточнить места размещения пунктов приема отходов можно на сайте http://мегабак.рф.