РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 20 июл. Домодедовские медики спасли 36-летнюю женщину с клиникой геморрагического шока, которой стало плохо на борту самолета, сообщается на странице Домодедовской центральной городской больницы в соцсети «ВКонтакте».

«В аэропорту Домодедово совершил экстренную посадку самолет, совершавший рейс из Лондона. На борту пассажирке стало плохо. Женщина 36 лет в тяжелом состоянии с клиникой геморрагического шока. Причиной оказалась прервавшаяся внематочная беременность», - говорится в сообщении.

Пациентка была переведена в операционную. Кровопотеря составила 2 литра. Грамотные действия гинеколога и реаниматолога спасли жизнь женщине. В настоящее время пациентка чувствует себя хорошо.