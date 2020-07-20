РИАМО - 20 июл. Комитет по туризму Московской области, Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) и «Яндекс.Афиша» запустили путеводитель по Подмосковью «Вокруг Москвы».

Также запущена расширенная версия «Путь-дорога: туризм в Московской области».

Любители путешествий смогут выбрать один из 29 маршрутов, подготовленных создателями путеводителей. Также они могут составить свой маршрут. Новым сервисом можно воспользоваться на портале «Яндекс.Афиша» и в специальном разделе на сайте РИАМО.

Все маршруты и объекты сгруппированы по 9 автомобильным направлениям: Ярославскому, Горьковскому, Рязанскому, Симферопольскому, Киевскому, Минскому, Рижскому, Ленинградскому и Дмитровскому.

В каждом из маршрутов объясняется, почему сюда нужно приехать и чем интересно то или иное место, что нужно обязательно увидеть, где лучше остановиться и вкусно поесть, как добраться.

В проекте представлен 231 объект: усадьбы, музеи, храмы и другие места туристского показа.

Сервис доступен по ссылке: https://promo.afisha.yandex.net/vokrug-moskvy/.

На портале РИАМО представлена расширенная версия путеводителя, в которой представлены уже 98 маршрутов и более 800 объектов для посещения. Она доступна по ссылке: https://travel.riamo.ru/.

Туристический портал «Путь-Дорога» был запущен РИАМО в 2019 году. На портале пользователь сможет найти всю необходимую информацию для путешествий по Московской области – куда поехать на выходные, что посетить, где отдохнуть, что находится поблизости.

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