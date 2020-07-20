РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 июл. Затонувшее в Москве-реке в подмосковном Красногорске судно подняли до нужного уровня, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«В горокруге Красногорск на реке Москва подняли до нужного уровня частное судно, которое затонуло 18 июля. На месте присутствовали представители Главного управления МЧС России по Московской области, территориального подразделения МЧС, администрации горокруга Красногорск, спасатели аварийно-спасательного отряда муниципалитета», - говорится в сообщении.

Подъем буксира осуществлялся за счет средств собственника. В баках буксира находилось около 200 литров топлива, часть нефтепродуктов попала в воду.

«В день аварии на месте ЧП силами аварийно-спасательного отряда были выставлены боновые заграждения для предотвращения распространения эмульсионной пленки, которая попала на поверхность воды, после чего начата обработка сорбентом», - заключается в материале.

Частный буксир затонул 18 июля в районе улицы Центральной в Красногорске. В результате произошел разлив дизельного топлива.