РИАМО - 20 июл. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова навестила в больнице мальчика, которого избил отчим, говорится в сообщении пресс-службы детского омбудсмена.

По словам Мишоновой, малыш активен, развит по возрасту и легко идет на контакт с посторонними.

«Я только что была у мальчика. Чувствует он себя хорошо, играет, очень подвижный. Дал себя покормить. Очень активный. Видно, что он подвергался избиению и не единожды. Жалуется сейчас на головку и на ножку, прихрамывает. Но врачи говорят, что в ближайшее время его состояние наладится. Мы надеемся, что он пробудет здесь максимум 5-6 дней», – сказала Мишонова.

При этом она подчеркнула, что пока вопрос с его дальнейшим жизнеустройством не решен. Сейчас ожидается правовая оценка действий его матери. После этого комиссия по делам несовершеннолетних и органы опеки будут заниматься его жизнеустройством.

«Но параллельно мы ищем его родственников – как со стороны матери, так и со стороны отца, который вписан в свидетельство», - отметила Мишонова.

Омбудсмен подчеркнула, что пока о результатах поиска говорить рано, органы опеки только направили официальные запросы. По предварительным данным, мать ранее не попадала в поле зрения органов системы профилактики.

«В случае, если родственников, готовых принять ребенка, не окажется, ему будет подобрана замещающая семья на время следствия», – добавила Мишонова.

Избившего ребенка 22-летнего отчима арестовали. В отношении матери проводятся следственные действия.