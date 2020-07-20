РИАМО - 20 июл. Для повышения качества транспортного обслуживания жителей в Подмосковье регулярно проводится обновление подвижного состава, на прошлой неделе в городской округ Воскресенск поступили десять новых автобусов, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Салон новых автобусов оснащен максимальным количеством комфортабельных кресел – до 47. Его улучшенная модификация удобна не только пассажирам, но и водителям. В автобусах установлены кондиционеры, видеокамеры и предусмотрено передвижение людей с ограниченными возможностями здоровья», - говорится в сообщении.

Новые автобусы сейчас обкатываются по всему городскому округу. В планах пустить их по маршруту Воскресенск - Москва.

Новые автобусы поступили в двух комплектациях: пригородная модификация ЛиАЗ-529265-03 и учебный автобус с кабиной для стажировки водителей.

«Сиденья в новых автобусах более удобные, мягкие. Водитель может дистанционно просматривать все, что происходит в салоне. Здесь улучшена система кондиционирования и сделаны дополнительные форточки для проветривания», - сказал руководитель производственной базы Воскресенского ПАТП Андрей Зотов.

Он добавил, что новые автобусы очень комфортные, а также в них больше места.