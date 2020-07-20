РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 июл. В городском округе Подольск выявили один новый случай заражения коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в округе зафиксировали более 3,8 тысячи случаев заражения, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.
«В Подольске за сутки выявили один новый случай коронавируса. Всего в округе зафиксировано 3 805 заболевших», — говорится в сообщении.
В Подмосковье за сутки выявили 153 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Всего на данный момент в Московской области выявлено 61 896 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончался 1 061 человек. Выздоровели и выписались 43 585 пациентов.
Статистика по городским округам составляется на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором.
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20 ИЮЛЯ
- Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев предложил ввести вакцину от Covid-19 50 миллионам россиян, это равняется примерно трети от всего населения России.
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- Число новых случаев заражений коронавирусом в Москве снизилось почти на 46% за месяц. В столице за сутки подтверждено 578 новых случаев заражения Covid-19.
- За последние сутки в России зафиксировали 5 940 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 153 случая заражения. В Москве - 578 случаев.
- Испытание вакцины от коронавируса в России прошло успешно. Никаких побочных эффектов выявлено не было.
- В Москве умерли еще 15 пациентов с коронавирусом. Общее число скончавшихся достигло 4314.
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