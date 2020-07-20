РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 20 июл. В Домодедове за сутки выявили девять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего с начала эпидемии в округе зафиксировали 1 888 случаев заболевания, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.
В Подмосковье за сутки выявили 153 новых случая заболевания.
«Всего на данный момент в Московской области выявлено 61 896 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 1 061 человек. Выздоровели и выписались 43 585 человек. Выявленные случаи заболевания по городским округам: <...> Домодедово - 1 888», - говорится в сообщении.
В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.
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20 ИЮЛЯ
- Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев предложил ввести вакцину от Covid-19 50 миллионам россиян, это равняется примерно трети от всего населения России.
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- Число новых случаев заражений коронавирусом в Москве снизилось почти на 46% за месяц. В столице за сутки подтверждено 578 новых случаев заражения Covid-19.
- За последние сутки в России зафиксировали 5 940 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 153 случая заражения. В Москве - 578 случаев.
- Испытание вакцины от коронавируса в России прошло успешно. Никаких побочных эффектов выявлено не было.
- В Москве умерли еще 15 пациентов с коронавирусом. Общее число скончавшихся достигло 4314.
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