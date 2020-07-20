РИАМО - 20 июл. В столице следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство» после обнаружения в лесополосе фрагментов тела мужчины, сообщила РИАМО представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Она уточнила, что части тела нашли в лесополосе недалеко от железнодорожных путей, расположенных вблизи улицы Милашенкова в Москве.

«20 июля житель столицы обратился в правоохранительные органы с явкой с повинной. В ходе допроса он дал подробные показания и сообщил, что утром после распития спиртных напитков увидел 60-летнего знакомого без признаков жизни. Испугавшись ответственности, принял решение о расчленении и сокрытия частей тела в лесополосе», - сказала Иванова.

По ее словам, сейчас следователи проводят целый ряд оперативных мероприятий, направленных на установление полной картины произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование продолжается.

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