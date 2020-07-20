РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 июл. В подмосковном Подольске 25 и 26 июля пройдут два субботника по уборке пикниковых зон в лесопарках «Елочки» и «Сосновый бор», сообщается в группе «Комитет по ЖКХ | Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске пройдут два больших субботника по уборке пикниковых зон. 25 июля убирают лесопарк «Елочки» в микрорайоне Кутузово, сбор в 11:00 у памятника Кутузову (на опушке). 26 июля - лесопарк «Сосновый бор», сбор в 11:00 во дворе дома №2 на улице Объездная дорога возле ЖК «Весенний», - говорится в сообщении.

Все участники акции получат месяц бесплатного интернета от провайдеров ООО «ПТК», а также сервисные карты «Леруа Мерлен» и бонусные карты «Мой Глобус». Весь необходимый инвентарь (перчатки, мешки для мусора, грабли и лопаты) можно будет получить на местах сбора.