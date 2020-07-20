РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 июл. В городском округе Люберцы участились случаи мошенничества в сфере информационных технологий, почти каждый день люди становятся жертвами злоумышленников, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

«Популярные виды мошенничества сегодня – телефонные, а также через сеть Интернет. Практически ежедневно люди становятся жертвами злоумышленников», - говорится в сообщении.

Чтобы уберечь себя и своих близких, необходимо знать и помнить наиболее распространенные схемы присвоения денег. Самый распространенный - обман по телефону, когда звонят с неизвестного номера и говорят, что кто-то из родственников попал в беду, и для его освобождения из полиции необходимо дать взятку. Это - мошенники.

Также могут присылать СМС о выигрыше в лотерею, попросить отправить предоплату непроверенному человеку через сайт и так далее. Нельзя разговаривать с мошенниками, называть код от карты и другие персональные данные.





