РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 июл. В подмосковном Подольске во временной трудовой бригаде МУ МЦ «Ровесник» начал работать 41 подросток, в основном они будут заниматься благоустройством на свежем воздухе, сообщается в группе «МУ Молодежный центр «Ровесник» в соцсети «ВКонтакте».

Вирус Covid-19 многим испортил планы. Когда позволила обстановка, дети так же, как и раньше, вышли на работу в трудовые бригады.

«В 2020 году во временной трудовой бригаде МУ МЦ «Ровесник» работает 41 человек. В обязанности входит благоустройство объектов МУ МЦ «Ровесник» и прилегающих территорий», - говорится в сообщении.

В первый день работы, в понедельник, все работники заключили свои трудовые договора, ознакомились с техникой безопасности и правилами работы с инструментами. Работать в основном подростки будут на свежем воздухе.