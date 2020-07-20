РИАМО - 20 июл. В Подмосковье за минувшие сутки выявили 153 случая заражения Covid-19, общее число случаев инфицирования с начала пандемии составило 61 896, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с коронавирусом.
На территории России за сутки было зарегистрировано 5 940 новых случаев Covid-19. Из них более 26% зараженных не имели проявлений коронавируса. В стране скончались 85 пациентов с Covid-19, врачи вылечили от инфекции 3 258 человек.
С начала пандемии в Московской области скончались 1 061 пациент с подтвержденным коронавирусом. Выздоровели и выписались 43 585 человек.
В регионе постепенно снимают ограничения, введенные из-за коронавируса. Так, в полном объеме возобновили работу предприятия общественного питания, был отменен обязательный масочный режим в парках.
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Текстовая трансляция
20 ИЮЛЯ
- Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев предложил ввести вакцину от Covid-19 50 миллионам россиян, это равняется примерно трети от всего населения России.
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- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Число новых случаев заражений коронавирусом в Москве снизилось почти на 46% за месяц. В столице за сутки подтверждено 578 новых случаев заражения Covid-19.
- За последние сутки в России зафиксировали 5 940 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 153 случая заражения. В Москве - 578 случаев.
- Испытание вакцины от коронавируса в России прошло успешно. Никаких побочных эффектов выявлено не было.
- В Москве умерли еще 15 пациентов с коронавирусом. Общее число скончавшихся достигло 4314.
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