РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 июл. В национальном парке Москвы и Подмосковья «Лосиный остров» за прошедшие выходные составили пять протоколов о нарушении природоохранного законодательства, сообщается в Instagram-аккаунте нацпарка «Лосиный остров».

«Пять протоколов о нарушении природоохранного законодательства было составлено на нарушителей, проехавших на личном транспорте на территорию «Лосиного острова»: три - в Мытищинском лесопарке, два - в Алексеевском лесопарке», - говорится в сообщении.

За прошедшие выходные в «Лосином острове» возгораний не зафиксировано. В Яузском лесопарке пресечена попытка развести открытый огонь и организовать самовольный пикник, оформлен протокол.