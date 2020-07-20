РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 июл. В связи с увеличением потока граждан после отмены ограничений в работе многофункциональных центров изменен режим работы МБУ «МФЦ Мытищи», сообщается в Instagram-аккаунте МФЦ Мытищ.

«Филиалы по адресам: улица Карла Маркса, дом №4 и улица Мира, строение №32/2 в ТЦ 4 Daily работают с 8:00 до 21:00. Остальные офисы МБУ «МФЦ Мытищи»: ТОСП «Пирогово» поселок Пироговский, улица Пионерская, дом №4А и ТОСП «Марфино» село Марфино, улица Зеленая, строение №10 работают по графику с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 16:45», - говорится в сообщении.

Цифровой МФЦ в здании «Стройтекс» по улице Мира, дом №7, корпус 1 работает с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 15:45. Окна для бизнеса в здании администрации Мытищ открыты с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, пятница - с 8:00 до 15:45. Указанные офисы работают по живой очереди и по предварительной записи.

«При посещении МФЦ просим строго соблюдать меры индивидуальной защиты. Соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра, не заходить за ограничительные линии разметки, а также использовать маски и перчатки - вход без масок и перчаток строго воспрещен», - отмечается в материале.