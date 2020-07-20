РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 июл. Подмосковный Красногорск занял 14 место в рейтинге 50 муниципалитетов Московской области, сообщила глава округа Эльмира Хаймурзина.

«Озвучены итоги рейтинга-50 за первое полугодие 2020 года. Наш округ поднялся на 14 место «зеленой зоны», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она поблагодарила коллег за проведенную работу. По ее словам, темпы не сбавляются, особое внимание уделят экономике и блоку ЖКХ.

Рейтинг-50 служит для оценки эффективности работы органов местного самоуправления по обеспечению достижения целевых показателей развития Московской области. Рейтингование проводят на основании 50 целевых показателей: взаимодействие властей с жителями, привлечение бизнеса, создание комфортной среды, развитие образования, медицины, культуры и туризма, прозрачность и эффективность управления и закупок и другие.

В зависимости от результатов муниципалитеты попадают в «красную» зону рейтинга с худшими показателями, «желтую» и «зеленую» - с лучшими показателями.