РИАМО - 20 июл. Московским торговым центрам, социальным и административным зданиям будут рекомендовать организовывать «зеленые» крыши, сообщил в понедельник руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

По его словам, в России заработали новые стандарты, которые ввели технические требования к озеленению крыш. Среди преимуществ такой формы озеленения - возможность задерживания осадков.

«Городские власти должны поддерживать такие проекты - горизонтальное и вертикальное озеленение, в том числе озеленение крыш. Торговые центры, стадионы, больницы, школы, детские сады - это то, что будут в первую очередь озеленять, с плоскими крышами. <...> Все это на выбор инвестора», - сказал Кульбачевский.

Он отметил, что власти планируют изучить экологическую пользу от зеленых крыш и в будущем подготовят соответствующие рекомендации.

«Это повышает капитализацию, привлекательность зданий. Это имиджевая составляющая», - заключил Кульбачевский.