РИАМО - 20 июл. Щелковский городской суд обязал собственника земель в Чехове заплатить 87,1 миллиона рублей за незаконное размещение отходов в деревне Сергеево, говорится в сообщении министерства экологии и природопользования Московской области.

Ранее жители населенного пункта обратились в Минэкологии и пожаловались на захламление строительными отходами земельного участка сельскохозяйственного назначения. Земля принадлежит физическому лицу.

«Инспекторы эконадзора возбудили дело об административном правонарушении. В ходе следствия выяснилось, что на участок свозили известь, золу от сожженных коммунальных отходов, а также грунты и строительный мусор. Площадь незаконного размещения превысила 5 тысяч квадратных метров, объем отходов – свыше 10 тысяч кубометров» – говорится в сообщении.

После проверки удалось подсчитать ущерб, который был нанесен почвам. Выяснилось, что он составляет 87,1 миллиона рублей. При этом хозяин земельного участка добровольно возмещать ущерб не стал. Пришлось принудить нарушителя возместить ущерб через суд.