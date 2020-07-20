РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 июл. Региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» за минувшую неделю вывез свыше 30 тысяч кубометров отходов с контейнерных площадок подмосковных Люберец, сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу руководитель подразделения регоператора Павел Бражников.

«За прошедшую неделю в городском округе Люберцы «ЭкоЛайн-Воскресенск» вывез 28 972 кубометров твердых коммунальных отходов и 2 409 кубометров «сухих» отходов», - сказал Бражников.

Он добавил, что в работе по вывозу мусора задействовано более 80 человек и более 50 единиц техники. Когда необходимо, выводится дополнительная техника.

«За неделю поступило пять обращения от граждан. Все они отработаны», - заключил Бражников.