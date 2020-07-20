РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 июл. На прошедшей неделе 27 единиц спецтехники привлекли к уборке территории Люберец в рамках приведения в порядок улично-дорожной сети, сообщил на заседании оперштаба по коронавирусу заместитель начальника управления дорожного хозяйства администрации муниципалитета Роман Истомин.

«Содержание улично-дорожной сети осуществляли 66 сотрудников подрядных организаций, были задействованы 27 единиц спецтехники. Производилась уборка пешеходных переходов и заездных карманов. Проведена работа по выкорчевыванию 8 пней. Также выполнены подготовительные работы для ремонта тротуара», – сказал Истомин.

В течение прошлой недели было убрано 94 кубометра мусора и 104 кубометра смета.