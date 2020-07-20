РИАМО - 20 июл. В Подмосковье ЕГЭ по иностранным языкам и биологии прошел в штатном режиме, всего задействовали 218 пунктов проведения экзаменов, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«Сегодня в Подмосковье свыше 14 тысяч ребят написали ЕГЭ по иностранным языкам (письменная часть) и биологии», – сказала министр образования региона Ирина Каклюгина.

По ее словам, прежде всего внимание уделили безопасности как ребят, так и преподавателей. В каждом пункте организовали термометрию для всех участников и организаторов, установили дозаторы с антисептиками. Кроме того, рассадили сдающих с соблюдением социальной дистанции.

«Все сотрудники, присутствующие на экзаменах, использовали средства индивидуальной защиты», - добавила Каклюгина.

За проведением экзаменов следили 439 общественных наблюдателей, в том числе 51 представитель Российского союза молодежи.

Результаты экзаменов объявят не позднее 2 августа.