РИАМО - 20 июл. В Подмосковье ЕГЭ по иностранным языкам и биологии прошел в штатном режиме, всего задействовали 218 пунктов проведения экзаменов, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.
«Сегодня в Подмосковье свыше 14 тысяч ребят написали ЕГЭ по иностранным языкам (письменная часть) и биологии», – сказала министр образования региона Ирина Каклюгина.
По ее словам, прежде всего внимание уделили безопасности как ребят, так и преподавателей. В каждом пункте организовали термометрию для всех участников и организаторов, установили дозаторы с антисептиками. Кроме того, рассадили сдающих с соблюдением социальной дистанции.
«Все сотрудники, присутствующие на экзаменах, использовали средства индивидуальной защиты», - добавила Каклюгина.
За проведением экзаменов следили 439 общественных наблюдателей, в том числе 51 представитель Российского союза молодежи.
Результаты экзаменов объявят не позднее 2 августа.
ЕГЭ‑2020: сдашь ли ты экзамен по русскому языку?
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ЕГЭ‑2020: сдашь ли ты экзамен по русскому языку? (5/0)
Укажите цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые:
«Птицы (1) выбирая себе (2) спутников жизни (3) придают большое значение оттенкам оперения. И если у пернатого кавалера нет (4) присущей (5) его собратьям шапочки, то шансы получить благосклонность от невесты невелики».
Ошибка в построении предложения с однородными членами
Да. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
Нарушение связи между подлежащим и сказуемым
Нет. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
Неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом
Нет. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
нарушение видо-временной соотнесенности глагольных форм
Нет. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
Неуд
Похоже, вы провалились. Скорее всего, придется пересдавать. Или подать апелляцию, пока не поздно! В любом случае, путь на филфак или журфак вам заказан!
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