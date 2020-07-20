РИАМО - 20 июл. Экзамены в Ространснадзоре сдали 37 кандидатов в машинисты, они получили первые свидетельства на право управления электропоездом нового образца, говорится в сообщении пресс-службы ЦППК.

Для получения свидетельства нужно отучиться на профессию «Машинист электропоезда» и успешно сдать экзамен в Ространснадзоре, который принимают сами инспекторы ведомства. При сдаче экзамена кандидат должен знать правила технической эксплуатации железных дорог, все инструкции и распоряжения по тормозному оборудованию и нестандартным ситуациям, хорошо разбираться в отраслевых нормативных документах, в том числе по охране и условиям труда, а также в вопросах безопасности движения.

«Возможность сдать экзамены предоставляется кандидатам, успешно прошедшим отбор и дополнительную подготовку к экзамену в Ространснадзоре на базе депо «Перерва». Планируется, что до конца июля экзамен пройдут более 120 человек», – говорится в сообщении.

В 2019 году министерство транспорта подписало приказ, по которому с 23 января 2020 года новые свидетельства на право управления локомотивом государственного образца выдаются Ространснадзором. При этом ранее выданные документы действительны.