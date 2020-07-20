РИАМО - 20 июл. Наличие внутренних садов, зеленых крыш и других видов озеленения повышает стоимость аренды в офисных зданиях в среднем на 10% в Москве, сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

В понедельник он провел осмотр старейшей озелененной крыши административного здания Москвы по адресу: улица Шереметьевская, 34.

«Мы изучали рынок, у тех (административных - ред.) зданий, у которых есть внутренние сады, различные формы озеленения, там аренда на 10% выше. И их привлекательность выше», - сказал Кульбачевский.

Он отметил, что в федеральном законодательстве появились соответствующие стандарты и ГОСТы, что позволит активнее применять эти технологии.

«ГОСТ есть, специалисты есть, желание жителей и властей есть. <...> Москва - крупный мегаполис. Зеленый фонд распределен неравномерно. <...> Если взять центральный округ, то он проигрывает другим округам. 10 лет мы совместно с энтузиастами, коллегами пытаемся, чтобы эта тема прижилась и стала массовой.<...> У таких объектов есть будущее», - заключил Кульбачевский.



