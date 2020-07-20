РИАМО - 20 июл. В Московской области бизнесмену выписали штраф за неустранение нарушений требований ветеринарного законодательства РФ, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

«В сентябре 2019 года <...> при проведении анализа ФГИС «Меркурий» выявлено негашение ветеринарных сопроводительных документов, оформленных в электронном виде на подконтрольные товары, поступающие в адрес ИП Лабзиной И.В. Согласно данным ФГИС «Меркурий» на 18 сентября 2019 года было не погашено 17 ветеринарных свидетельств», – говорится в сообщении.

Своими действиями предприниматель нарушил закон «О ветеринарии» и «Ветеринарные правила организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов (ВСД), порядка оформления ВСД в электронной форме и порядка оформления ВСД на бумажных носителях».

После этого нарушителю внесли представление по части 1 статьи 10.6 КоАП РФ. Но в назначенный срок предприниматель не сообщил в управление о принятых мерах.

В конце июня 2020 года в Люберецком суде вынесли решение о привлечении ИП Лабзиной И.В. к административной ответственности по статье 19.6 КоАП РФ. Предпринимателю назначили штраф в 4 тысячи рублей.