РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 июл. Площадку для сбора крупногабаритного мусора планируют открыть в микрорайоне Южный подмосковного Красногорска, сообщила глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина.

«В регионе стартует пилотный проект «Мегабак». Наш округ вошел в число 11 муниципалитетов, где к 1 августа появятся площадки для сбора крупногабаритного мусора. Готовим площадку в микрорайоне Южный», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она также добавила, что в дальнейшем подобные «Мегабаки» появятся и в других районах округа.

«Сюда бесплатно можно привезти и сдать старую технику, мебель и крупногабаритный мусор. Напоминаю: контейнерные площадки для сбора ТКО (серый и синий баки) не предназначены для выброса мебели и другого крупногабаритного мусора», - подчеркнула Хаймурзина.