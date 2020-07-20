РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 июл. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Подольска провел на своем полигоне I этап Кубка России по силуэтной стрельбе, в нем приняли участие 42 стрелка из 11 регионов России, представитель Подольска вошел в десятку лучших, сообщается на сайте предприятия.

«На полигоне ЦНИИТОЧМАШ состоялся организованный институтом и Федераций высокоточной стрельбы России (ФВСР) I этап Кубка России по силуэтной стрельбе 2020 года. Впервые на нем организовали заочный онлайн-матч, в котором приняли участие 42 стрелка из 11 регионов России. Четыре города объединили участников соревнований: Архангельск, Москва, Стерлитамак, Новосибирск», – говорится в сообщении.

Победителем турнира стал Леонид Скосырев из Новосибирска, на втором месте – представитель Архангельска Максим Писаренко, на третьем – москвич Сергей Мартынов. Представитель Подольска Андрей Дарькин вошел в топ-10. Московская область на соревнованиях также была представлена стрелками из Дмитрова, Жуковского, Балашихи, Одинцова, Люберец и Реутова.

Из положения «стоя без упора» за ограниченное время участникам предстояло поразить 40 мишеней в виде силуэтов животных на четырех дистанциях: 40, 60, 77 и 100 метров. Стрелки использовали только малокалиберные винтовки .22LR (5,6-миллиметровые, болтовые или полуавтоматические) и любые прицельные приспособления (оптические прицелы, открытые, диоптрические и так далее).

Более трети стрелков, в том числе победитель заочного этапа Скосырев, использовали российское оружие – малокалиберные винтовки Би-7-2КО, «Соболь», ТОЗ 78-15 и другие. Оружие разработано на Ижмаше и Тульском оружейном заводе, входящих в госкорпорацию Ростех. Немалая часть спортсменов вела стрельбу российскими патронами, в частности, Олимп-БИ, созданными в ЦНИИТОЧМАШ.

Турнир состоялся в рамках соглашения о сотрудничестве между ЦНИИТОЧМАШ и ФВСР в целях популяризации спортивной стрельбы, привития навыков безопасного владения оружием, воспитания у россиян грамотного, ответственного и осознанного отношения к нему.