РИАМО - 20 июл. В столице объявили экстренное предупреждение из-за непогоды, ожидается дождь, гроза и порывы ветра до 15 метров в секунду, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, до конца суток 20 июля в городе Москве ожидается кратковременный дождь, гроза, при грозе порывы ветра до 15 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют отказаться от поездок на личном транспорте.

Пешеходам, которые в непогоду оказались на улице, следует укрыться в капитальных строениях, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не прятаться под деревьями.