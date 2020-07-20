РИАМО - 20 июл. Комитет Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики проанализировал процесс реализации регионального закона «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области» и решил обсудить введение пособий по уходу за детьми для отцов-одиночек, говорится в сообщении пресс-службы подмосковного парламента.

«В Московской области право на пособие на ребенка в возрасте до 16 лет имеет один из родителей. Поддержка распространяется, в том числе и на усыновленного или взято под опеку (попечительство) ребенка», – сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев.

Детям одиноких матерей полагаются пособия: до 1,5 лет – 4456 рублей; от 1,5 до трех лет – 6476 рублей; от трех до семи лет – 2228 рублей; от семи и старше – 1114 рублей.

Но бывает и так, что воспитанием детей занимается одинокий отец. Сотрудники комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики после проведения мониторинга поняли, что такой вариант в законе не прописали.

«Отцы, воспитывающие ребенка в одиночку, не могут получать пособия. Считаем, что вопрос необходимо рассмотреть в ближайшее время. Если удастся расширить категорию получателей таких выплат, то это будет хорошая поддержка отцовства», – отметил Голубев.

Он добавил, что введение пособий для отцов-одиночек поможет также вести статистику такой группы населения. Сейчас количество отцов-одиночек никто не фиксирует.