РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 июл. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска завершили прокладку нового тротуара вдоль Бережковского проезда, в течение трех лет там установят освещение, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск завершили работы по строительству нового тротуара вдоль Бережковского проезда на участке №2, протяженность которого составляет более 900 метров, а ширина - 2 метра», - говорится в сообщении.

В территориальное управление поступают обращения от жителей с просьбами обустроить линии уличного освещения на данном участке дороги. Освещение этого участка есть в трехлетнем плане программы «Светлый город».