РИАМО - 20 июл. Из-за слишком больших взысканий, которые Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) должен выплатить по суду, данная организация закрывается, сообщил основатель ФБК Алексей Навальный.

«Мы закрываем Фонд борьбы с коррупцией. <…> В нашем же случае мы действительно вынуждены сказать, что некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией», которую я основал девять лет назад, пришел конец», - написал Навальный на своем сайте.

Он пояснил, что ликвидация некоммерческой организации связана с невозможностью выплатить взысканные по суду 29 миллионов рублей, такую же сумму должны заплатить и сам Алексей Навальный, и юрист ФБК Любовь Соболь.

По его словам, он собирается открыть новое юридическое лицо.