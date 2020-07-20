Этим летом из-за пандемии коронавируса круизная навигация в Москве стартовала на два месяца позже обычного. Изменились и правила пребывания на борту – вместо «шведского стола» туристам предлагают выбирать блюда из меню, экскурсионные группы стали меньше, а внутри теплоходов нанесли разметку для соблюдения дистанции. Однако главное осталось неизменным – возможность насладиться великолепными пейзажами и очарованием провинциальных городков. Обозреватель РИАМО выбрала 7 интересных круизов из Москвы – от маршрутов выходного дня до длительных речных экспедиций на север и юг России.

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На выходные в Тверь

Продолжительность: 3 дня

Маршрут: Москва – Хвойный Бор – Тверь – Москва

Теплоходы: теплоход-пансионат «Н.А. Некрасов», «Бородино», «Лебединое озеро», «Феликс Дзержинский» и др.

Стоимость: от 20 490 рублей за человека – в цену включены размещение в каюте со всеми удобствами, трехразовое питание и экскурсионное обслуживание

Круизы выходного дня – отличный вариант для знакомства с подобным видом отдыха. Комфортабельный теплоход отвезет вас в Тверь – старинный город, который местные называют «маленьким Петербургом», так как здесь много широких мостов и каналов. По пути теплоход делает остановку в Хвойном бору на зеленой стоянке на берегу Пестовского водохранилища. В Твери туристам предложат пешеходную экскурсию с посещением музея местного быта. По желанию можно съездить на экскурсию на пивоваренный завод «Афанасий» или посетить пряничную XIX века.

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По Есенинским местам

Продолжительность: 3 дня

Маршрут: Москва – Константиново – Москва

Теплоходы: «Сергей Образцов», «Бородино» и др.

Стоимость: от 11 700 рублей

Круизный маршрут «выходного дня» проходит по Оке – одной из самых красивых рек среднерусской полосы. Теплоход увезет туристов с Южного речного вокзала столицы в «страну березового ситца» – село Константиново в Рязанской области, где родился поэт Сергей Есенин. В Константинове находится церковь Казанской иконы Божией Матери, где венчались родители Есенина и где крестили Сергея, начальная земская школа, тополь, посаженный поэтом в 1924 году и другие достопримечательности.

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Круизы по Волге

Продолжительность: от 6 дней

Маршрут: Москва – Углич – Тутаев – Плес – Мышкин – Москва

Теплоходы: «Константин Коротков», «Мустай Карим», «Леонид Красин», «Михаил Танич» и др.

Стоимость: от 41 900 с человека – в цену включены размещение в каюте со всеми удобствами, трехразовое питание и экскурсионное обслуживание

Круизы по Волге – это нестареющая речная классика. Всего за 6 дней можно сполна насладиться очарованием русской провинции, побывав в колоритном Угличе, одном из красивейших городов Верхневолжья – Тутаеве, и, наконец, в Плесе – настоящей волжской жемчужине, которой восхищались многие великие русские художники. А на обратном пути удастся заглянуть в Мышкин – удивительный городок, сумевший обрести статус культурного центра.

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По городам «Золотого кольца»

Алла Федина

Продолжительность: от 5 дней

Маршрут: Москва – Углич – Ярославль – Мышкин – Москва

Теплоходы: «Мустай Карим», «Княжна Виктория», «Михаил Танич», «И.А. Крылов» и др.

Стоимость: от 36 500 рублей за человека – в цену включены размещение в каюте со всеми удобствами, трехразовое питание и экскурсионное обслуживание

Круизы по городам «Золотого кольца России» всегда пользовались у туристов большим спросом. Один из древнейших русских городов Ярославль называют столицей «Золотого кольца». Достопримечательностей в городе много, поэтому путешественникам предлагают самим выбрать понравившийся маршрут. Это могут быть знаменитые храмы и соборы, Спасо-Преображенский монастырь, местный Кремль. Гостей приглашает Ярославский художественный музей в Доме Губернатора и местный музей эмальерного искусства «Эмалис». А в городе Мышкин, в котором сделает остановку теплоход на обратном пути, будет особенно интересно детям. Здесь можно посетить Дворец мыши, посмотреть интерактивную экспозицию в «Пряничном домике» и фольклорную программу «В гости к мельнику на блины».

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Из Москвы в Казань

Продолжительность: от 5 дней

Маршрут: Москва – Углич – Кострома – Плес – Нижний Новгород – Казань (возвращение в Москву своим ходом)

Теплоходы: теплоход-пансионат «Александр Бенуа», «Илья Муромец», «Михаил Булгаков» и др.

Стоимость: от 42 990 рублей – в цену включены размещение в каюте со всеми удобствами, трехразовое питание и экскурсионное обслуживание

По пути в Казань теплоход зайдет в четыре красивейших города. В Костроме путешественников ждут музей деревянного зодчества и музей сыра, а также Ипатьевский монастырь, где дал согласие стать новым русским царем Михаил Романов. Плес – это великолепные волжские просторы и музей пейзажа, в котором собраны работы великих русских художников XIX–XX веков. А в Нижнем Новгороде стоит обязательно прогуляться по территории Кремля, воздвигнутого в начале XVI века, а также посетить Благовещенский монастырь.

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Экспедиция на Соловки

Продолжительность: от 14 дней

Маршрут: Москва – Углич – Кузино – Кижи – Сосновец – Соловецкие острова – Повенец – Петрозаводск – Горицы – Мышкин – Москва

Теплоходы: «Александр Пушкин»

Стоимость: от 98 000 рублей – в цену включены размещение в каюте со всеми удобствами, трехразовое питание и экскурсионное обслуживание

Если впереди длинный отпуск, можно отправиться в настоящий круиз мечты на Соловецкие острова – к архипелагу истории и тайн. Туристов ждут экскурсии по Соловецкому кремлю, действующим храмам, а также поездка на машинах к горе Секирная. Здесь можно собрать грибов и вдоволь наесться настоящих северных ягод – морошки, брусники, черники. По дороге на Соловки и обратно туристов тоже ждет много интересного – обласканный туристами миниатюрный Мышкин и заповедное село Горицы, откуда туристов отвезут в знаменитый Кирилло-Белозерский монастырь.

По Волге в Астрахань

Продолжительность: 20 дней

Маршрут: Москва – Мышкин – Кострома – Плес – Нижний Новгород – Казань – Самара – Усовка – Волгоград – Астрахань – Волгоград – Саратов – Самара – Ульяновск – Чебоксары – Нижний Новгород – Городец – Ярославль – Коприно – Углич – Москва

Теплоход: «Николай Карамзин», «И.А. Крылов», «Родная Русь» и др.

Стоимость: от 110 000 рублей – в цену включены размещение в каюте со всеми удобствами, трехразовое питание и экскурсионное обслуживание

На юг России можно отправиться по Волге. Маршрут до Астрахани позволит увидеть 14 городов, в том числе таких крупных, как Волгоград, Самара и Саратов. В Волгограде туристам дадут возможность посетить памятники военной истории и подняться к одной из самых высоких скульптур мира – памятнику «Родина-Мать». Сама Астрахань – город с удивительной историей, хранящий следы эпохи Золотой Орды, восстания Стеньки Разина и Октябрьской революции. Богатая природа и необычайная красота этих мест никого не оставят равнодушным.

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