РИАМО - 20 июл. Сотрудники правоохранительных органов задержали 39-летнего подозреваемого в порче иномарки в городе Рошаль, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть Рошальского отдела полиции Московской области МВД России «Шатурский» обратилась владелица автомобиля, которая и рассказала о случившемся.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 39-летний местный житель», - говорится в сообщении.

Сумма причиненного материального ущерба владелицы авто составила более 40 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.